Calciomercato Lazio: tanti nomi e spunta la suggestione Umtiti (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Lazio vuole ampliare la sua rosa in vista del triplo impegno che la aspetta da febbraio in poi: ecco gli obiettivi di mercato Finalizzata la cessione di Vavro al Genoa, Tare pensa in grande. Il Messaggero riporta la suggestione Umtiti in vista di una possibile rottura con il Barcellona. Tare sogna Lisandro Martinez per il mercato estivo, per questo potrebbe ripiegare su una momentanea soluzione come l'ex Romulo; in lista ci sono anche Bradaric del Lilla e Kamenovic del Cukaricki. LEGGI I DETTAGLI SU LazioNEWS24

