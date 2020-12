Calciomercato Juventus/ Aguero a zero è il grande obiettivo per giugno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Calciomercato Juventus news: Sergio Aguero a parametro zero è la grande suggestione per l'estate. Le ultime notizie bianconere di oggi, giovedì 31 dicembre 2020. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020)news: Sergioa parametroè lasuggestione per l'estate. Le ultime notizie bianconere di oggi, giovedì 31 dicembre 2020.

Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - sportli26181512 : Juve, la decisione sui due colpi in prestito: si cerca lo sconto alla Icardi: La Juventus è molto soddisfatta dei s… - Fantacalcio : Juventus, Khedira: 'Voglio giocare, ecco dove' -