Calciomercato Cagliari, Nainggolan ha firmato: ufficiale il ritorno del Ninja in Sardegna (Di giovedì 31 dicembre 2020) Radja Nainggolan torna al Cagliari.Dopo essere finito fuori dal progetto del club nerazzurro, il Ninja, è pronto a lasciare Milano per tornare in Sardegna. In virtù di questo desiderio, ormai noto, il Cagliari e l'Inter, lo scorso 29 dicembre, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore che approderà in rossoblù con la formula del prestito secco.Calciomercato Inter, Nainggolan torna al Cagliari: prestito secco fino al temine della stagioneVIDEO Cagliari, Nainggolan punge l'Inter: le parole del Ninja al suo arrivo in SardegnaIl via libera è arrivato dopo il vertice di mercato svoltosi nei giorni scorsi ad Appiano Gentile tra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang ...

