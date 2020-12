Calcio estero, dalla fuga Atletico al (nuovo) passo falso di Klopp: le news del 31 dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo passo falso del Real Madrid, può esultare l’Atletico. ‘Colchoneros’ chirurgici in casa contro il Getafe grazie al sigillo del solito Suarez e che staccano in classifica i cugini allenati da Zidane. Solo un pareggio per 1-1 per i ‘Blancos’ nella gara esterna con l’Elche, dove non basta la prodezza di un ottimo Modric, destinato a rinnovare il contratto con il club presieduto da Florentino Perez. Simeone al contrario festeggia al meglio le 500 presenze alla guida dell’Atletico, portandosi in solitaria in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul Real. Si è giocato anche in Premier League, con una delle due gare in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolodel Real Madrid, può esultare l’. ‘Colchoneros’ chirurgici in casa contro il Getafe grazie al sigillo del solito Suarez e che staccano in classifica i cugini allenati da Zidane. Solo un pareggio per 1-1 per i ‘Blancos’ nella gara esterna con l’Elche, dove non basta la prodezza di un ottimo Modric, destinato a rinnovare il contratto con il club presieduto da Florentino Perez. Simeone al contrario festeggia al meglio le 500 presenze alla guida dell’, portandosi in solitaria in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul Real. Si è giocato anche in Premier League, con una delle due gare in ...

Bilancio del 2020 nel calcio, in Italia la rivelazione è stata il Milan, in Europa Bayern Monaco senza rivali

La Juventus ha vinto l'ennesimo scudetto, ma la rivoluzione Sarri non è riuscita; la miglior crescita è quella del Milan, l'Inter si deve accontentare dei secondi posti; in Champions trionfo del Bayer ...

Bilancio del 2020 nel calcio, in Italia la rivelazione è stata il Milan, in Europa Bayern Monaco senza rivali

La Juventus ha vinto l'ennesimo scudetto, ma la rivoluzione Sarri non è riuscita; la miglior crescita è quella del Milan, l'Inter si deve accontentare dei secondi posti; in Champions trionfo del Bayer ...