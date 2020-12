Calabria:Spirlì, non si voterà il 14 febbraio (Di giovedì 31 dicembre 2020) CATANZARO, 31 DIC - "Quello che è sicuro è che non voteremo il 14 febbraio. Non siamo così scriteriati da mandare i calabresi al voto con l'indice Rt che da 0,64 è passato a quasi 2 e con il numero di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) CATANZARO, 31 DIC - "Quello che è sicuro è che non voteremo il 14. Non siamo così scriteriati da mandare i calabresi al voto con l'indice Rt che da 0,64 è passato a quasi 2 e con il numero di ...

