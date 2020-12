Cagliari-Napoli: probabili formazioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Cagliari-Napoli è in programma per mercoledì 3 gennaio 2021 in occasione della 15a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 direttamente dalla Sardegna Arena di Cagliari. Cagliari-Napoli: come arrivano le squadre? Non è un momento positivo per entrambe le squadre. Il Cagliari è reduce da due pareggi e una sconfitta nella ultime tre di campionato. I sardi hanno conquistato solo 4 punti nelle ultime 7 partite. La vittoria manca dal 7 novembre, quando i sardi vinsero contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. In attacco tornerà Simeone dal primo minuto, affiancato da Joao Pedro. Non sarà a disposizione Rog, fuori a causa di un infortunio al crociato. I tempi di recupero sono ancora da definire. Napoli: obbligatorio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020)è in programma per mercoledì 3 gennaio 2021 in occasione della 15a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 direttamente dalla Sardegna Arena di: come arrivano le squadre? Non è un momento positivo per entrambe le squadre. Ilè reduce da due pareggi e una sconfitta nella ultime tre di campionato. I sardi hanno conquistato solo 4 punti nelle ultime 7 partite. La vittoria manca dal 7 novembre, quando i sardi vinsero contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. In attacco tornerà Simeone dal primo minuto, affiancato da Joao Pedro. Non sarà a disposizione Rog, fuori a causa di un infortunio al crociato. I tempi di recupero sono ancora da definire.: obbligatorio ...

infoitsport : Nainggolan è già del Cagliari, ma col Napoli non potrà giocare: il motivo - infoitsport : Nainggolan al Cagliari, è ufficiale: ma contro il Napoli non potrà giocare - sowmyasofia : Cagliari-Napoli: probabili formazioni - SeEarn : UFFICIALE - CAGLIARI, NAINGGOLAN IN ROSSOBLÙ FINO A FINE STAGIONE MA NON SARÀ IN CAMPO CONTRO IL NAPOLI #Cagliari… - NCN_it : UFFICIALE - CAGLIARI, NAINGGOLAN IN ROSSOBLÙ FINO A FINE STAGIONE MA NON SARÀ IN CAMPO CONTRO IL NAPOLI #Cagliari… -