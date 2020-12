Brusaferro: "In Italia la decrescita rallenta, ma nei paesi vicini la curva cresce" (Di giovedì 31 dicembre 2020) “La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un po’ rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione ed è un grande incentivo a fare in modo che nostra curva si mantenga in decrescita”. A dirlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. L’impatto delle misure adottate finora dal governo per contenere i contagi durante le festività “potrà essere misurato intorno a metà gennaio”, anche perché “questi dati includono anche il periodo prenatalizio, risalgono a domenica, e abbiamo visto che nel periodo natalizio il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Lanel nostro Paese è in, ma un po’ta. Però ci sonoa noiche mostrano invece unain ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione ed è un grande incentivo a fare in modo che nostrasi mantenga in”. A dirlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. L’impatto delle misure adottate finora dal governo per contenere i contagi durante le festività “potrà essere misurato intorno a metà gennaio”, anche perché “questi dati includono anche il periodo prenatalizio, risalgono a domenica, e abbiamo visto che nel periodo natalizio il ...

