British Superbike 2020 | il review della stagione

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Nonostante unaccorciato e condensato, ilha regalato anche in questa occasione uno show da non dimenticare. Una formula indovinata, che equilibra le prestazioni tra moto diverse, e la qualità delle piste d’oltremanica, belle anche se pericolose, hanno reso il BSB la massima serie nazionale per lea livello globale. In questo articolo di fine anni vi riepiloghiamo il resoconto, che ha visto il titolo assegnato solo nell’ultimo round. Team e piloti Ilvede rappresentate quasi tutte le case. Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki e BMW hanno una propria squadra ufficiale, o supportata dall’importatore britannico. L’equilibrio tra i valori in campo è garantito dalla centralina ...