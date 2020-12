Bridgerton | Regé-Jean Page | Non è la serie in costume che farei vedere a mia nonna

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il protagonista maschile di, svela come è venuto a conoscenza del casting e specifica che, vista la natura sexy, non si tratta della classicainda faralla, protagonista maschile dellaNetflix, che tanto fa discutere gli utenti per i temi trattati e le scene di sesso bollenti, ha parlato dello show specificando che nons i tratta della classicainda faralla. In, Rege-interpreta il focoso Simon Basset, Duca di Hastings. ...