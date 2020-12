Brexit, il Big Ben di Londra suonerà alle 23: la Gran Bretagna dice addio all’Europa, tutto quello che cambierà (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultime ore di permanenza della Gran Bretagna nell’Unione europea. I legami con il “continente” sono sempre stati più blandi che per gli altri Paesi membri ma adesso è conto alla rovescia: dal Capodanno 2021 scatta la Brexit. Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord usciranno definitivamente dall’Europa. La mezzanotte ora italiana, le 23 ora britannica Negli ultimi giorni l’accordo commerciale fra Unione Europea e Regno Unito è stato approvato ufficialmente da entrambe le parti. Il Regno Unito potrà quindi completare l’uscita dall’Unione Europea alle 23 ora britannica di stasera, quando in Europa sarà la mezzanotte. Sarà quella l’ora in cui suonerà il Big Ben, la celeberrima campana più Grande della torre dell’orologio del palazzo di Westminster, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultime ore di permanenza dellanell’Unione europea. I legami con il “continente” sono sempre stati più blandi che per gli altri Paesi membri ma adesso è conto alla rovescia: dal Capodanno 2021 scatta la. Inghilterra, Scozia, Gs e Irlanda del Nord usciranno definitivamente d. La mezzanotte ora italiana, le 23 ora britannica Negli ultimi giorni l’accordo commerciale fra Unione Europea e Regno Unito è stato approvato ufficialmente da entrambe le parti. Il Regno Unito potrà quindi completare l’uscita dall’Unione Europea23 ora britannica di stasera, quando in Europa sarà la mezzanotte. Sarà quella l’ora in cuiil Big Ben, la celeberrima campana piùde della torre dell’orologio del palazzo di Westminster, ...

Alle 11 di questa sera, ora locale, le 24 sul continente, finirà la fase di transizione in cui il Regno Unito, pur formalmente già fuori ...

