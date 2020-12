Brexit e inglesi residenti a Bergamo La Questura: come chiedere il permesso (Di giovedì 31 dicembre 2020) Secondo l’Accordo di recesso tra Regno Unito e Ue, i cittadini britannici che risulteranno residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 possono fare domanda per un documento di soggiorno elettronico. Ecco come Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Secondo l’Accordo di recesso tra Regno Unito e Ue, i cittadini britannici che risulterannoin Italia alla data del 31 dicembre 2020 possono fare domanda per un documento di soggiorno elettronico. Ecco

alexbarbera : Vent’anni fa sono sbarcato in Inghilterra con una borsa Erasmus, ed è stata un’esperienza unica. D’ora in poi studi… - DantiNicola : Una buona notizia: non avremo un Hard #Brexit. Grazie a @MichelBarnier che ha guidato il team negoziale. Dispiace… - ES1670 : RT @ilfoglio_it: Con la Brexit perfino Gibilterra, i cui abitanti si sentono orgogliosamente inglesi, rischia di diventare più spagnola (ci… - summerofciuccio : @dibellagf Fda ha chiesto ulteriori dati quindi dubito lo approvino presto. Gli inglesi lo hanno approvato basandos… - Tania55919956 : RT @RobertoFioreFN: Paolo Mieli: 'Cari inglesi, avete voluto l'isolamento? Eccovelo! Il popolo ha votato, ma bisogna che il popolo capisca… -