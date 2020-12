Brescia | minaccia genitori e arrivano i carabinieri | lo arrestano per spaccio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Litiga con i, che chiamano i, e viene poi arrestato per detenzione di droga. E' successo nel piccolo comune di Paspardo (): nella tarda serata del 30 dicembre alla centrale operativa deidi Breno e' arrivata una richiesta di aiuto da parte deidi un 26enne che, completamente fuori di sé,va tutti in casa senza ragione. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Cedegolo e Borno. Tranquillizzato il giovane, hanno fatto controllo più approfondito in casa e sul tavolo della cucina e nella sua camera da letto hanno recuperato e sequestrato circa 70 grammi di marijuana, oltre ad alcune dosi di cocaina e hashish. Il giovane, che ha già diversi precedenti penali, è stato quindi arrestato per ...