Botti di Capodanno illegali, sequestrati 630 kg di materiale tra Rho, Rozzano e Milano

La Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Milano ha sequestrato in questi giorni circa 630 kg di fuochi d'artificio illegali nei comuni di Milano, Rho e Rozzano, arrestando due soggetti italiani e denunciando a piede libero all'Autorità Giudiziaria altri due italiani e un cinese. Il risultato è frutto del dispositivo approntato dalle Fiamme Gialle che

L'articolo proviene da Il Notiziario.

