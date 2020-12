Botti di capodanno. Il decalogo Oipa per proteggere cani e gatti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il capodanno bolognese anti-Covid: niente vecchione, cartoline e raccolta fondi benefit 18 dicembre 2020 Meteo. Freddo, pioggia e neve: le previsioni della settimana di capodanno 28 dicembre 2020 L'... Leggi su bolognatoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilbolognese anti-Covid: niente vecchione, cartoline e raccolta fondi benefit 18 dicembre 2020 Meteo. Freddo, pioggia e neve: le previsioni della settimana di28 dicembre 2020 L'...

enpaonlus : «Alzare il volume della tv e non lasciarli soli»: come proteggere gli animali dai botti di Capodanno - FBiasin : Credo sia doveroso dire che - soprattutto quest’anno - se ti fai male con i botti di #Capodanno sono solo cazzacci tuoi. - poliziadistato : Quelli che vedete esplodere sono botti illegali sequestrati. A #capodanno festeggiamo in sicurezza seguendo i consi… - va_benny : Il motto di questo #Capodanno: NO ai #botti SI alle #botti ......................................... #31dicembre… - alenapqueen : RT @atterismo: ATTENZIONE. I botti del cazzo di capodanno (tra l’altro quest’anno non ci sta una minchia da festeggiare) spaventano tanto g… -