Botti di Capodanno, arresti e denunce tra Napoli e provincia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nelle ore che anticipano lo scocco del nuovo anno prosegue il servizio di Carabinieri e Polizia per contrastare il fenomeno dei “Botti” illegali. Numerosi i sequestri tra Napoli e provincia. Registrato anche un’arresto. Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Mianella dove hanno rinvenuto, occultata in uno stanzino, una confezione di cartone contenente 179 petardi “Super cobra 6” per un peso complessivo di circa 10 kg. A.D.A., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per omessa denuncia di materie esplodenti. Mentre nel quartiere Vomero ad un 23enne i militari dell’Arma hanno sequestrato circa 24 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nelle ore che anticipano lo scocco del nuovo anno prosegue il servizio di Carabinieri e Polizia per contrastare il fenomeno dei “” illegali. Numerosi i sequestri tra. Registrato anche un’arresto. Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Mianella dove hanno rinvenuto, occultata in uno stanzino, una confezione di cartone contenente 179 petardi “Super cobra 6” per un peso complessivo di circa 10 kg. A.D.A., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per omessa denuncia di materie esplodenti. Mentre nel quartiere Vomero ad un 23enne i militari dell’Arma hanno sequestrato circa 24 ...

