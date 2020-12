Borussia Dortmund, Raiola: “Haaland al Barcellona se Rousaud sarà presidente? Notizie false” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Haaland al Barcellona se Rousaud sarà eletto presidente? Notizie false. Non ho mai parlato con nessun candidato alla presidenza del Barcellona di Haaland e non lo farò. Se a gennaio ci sarà un nuovo presidente che mi chiami”. Queste le dichiarazioni di Mino Raiola, agente della stella norvegese Erling Haaland, intervenuto ai microfoni di SPORT1 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) “alseeletto. Non ho mai parlato con nessun candidato alla presidenza deldie non lo farò. Se a gennaio ciun nuovoche mi chiami”. Queste le dichiarazioni di Mino, agente della stella norvegese Erling, intervenuto ai microfoni di SPORT1 SportFace.

