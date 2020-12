Boomdabash | chi sono? Il retroscena dietro il nome

Leggi su chenews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Perché isi chiamano in questo modo? Scopriamo insieme il gruppo musicale di origine pugliese. Ilsul loroFoto da Instagram: @officialSapete come mai isi chiamano in questo modo? Se non eravate a conoscenza di questa curiosità, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo gruppo musicale che nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Per un milione e che ha fatto ballare tutti nell’estate 2020 con la hit Karaoke. Iun gruppo nato a Mesagne, un comune in provincia di Brindisi, nel 2002, inizialmente come sound system dall’unione del deejay Blazon, dei due cantanti Biggie Bash, Payà e dal beatmaker Mr. Ketra. Il gruppo come lo ...