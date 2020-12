Bollettino Vaccini Covid, dati 31 dicembre/ 15.728 vaccinazioni: tabella per regione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bollettino Vaccini Covid in Italia, dati 31 dicembre 2020: al momento risultano 15.728 vaccinazioni. A disposizione anche la tabella per regione, i dati per fasce d'età, categoria e sesso Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020)in Italia,312020: al momento risultano 15.728. A disposizione anche laper, iper fasce d'età, categoria e sesso

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Vaccini Covid Toscana 31 dicembre, altro calo dei ricoveri. Vaccini anche a Capodanno / LIVE LA NAZIONE Meteo Sicilia, avvio dell’anno con sole e qualche nuvola ma da sabato in arrivo nuovo maltempo

vaccini scortati dalla forze dell’ordine negli ospedali palermitani 17:39Covid, ultimo bollettino del 2020: in Sicilia tasso positività sale al 17,7%, 1.299 nuovi casi 17:23Palermo, all’Ismett vaccino ...

Andreoni sui dati di oggi: "Numeri preoccupanti nonostante il lockdown, le misure non vanno allentate"

Sulla riapertura delle scuole il prossimo 7 gennaio, Andreoni precisa che 'i numeri dell'epidemia sono alti, doppia dare il tempo al vaccino di funzionare e non possiamo permetterci a gennaio di avere ...

