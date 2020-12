Bollettino, impennata spaventosa: contagi e intensive, una fine da incubo per il 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non poteva esserci maniera peggiore di chiudere questo 2020 da incubo, dominato dall'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus. Il Bollettino di giovedì 31 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 23.477 contagi su 186.004 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato al 12,6%: +3,0 rispetto a ieri, quando erano stati registrati oltre 7mila casi in meno. Oggi i guariti sono 17.421, mentre i morti 555: un numero ancora pesante e in linea con quello di ieri. Inoltre una pessima notizia arriva dalle terapie intensive (+27), dove si è registrato un aumento dei posti letto occupati: non accadeva da più di un mese, i nuovi ingessi sono stati 202 per un totale di 2.555. Continuano invece a scendere i ricoveri in reparti Covid: -415 per un totale di 23.151. Nel frattempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non poteva esserci maniera peggiore di chiudere questoda, dominato dall'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus. Ildi giovedì 31 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 23.477su 186.004 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato al 12,6%: +3,0 rispetto a ieri, quando erano stati registrati oltre 7mila casi in meno. Oggi i guariti sono 17.421, mentre i morti 555: un numero ancora pesante e in linea con quello di ieri. Inoltre una pessima notizia arriva dalle terapie(+27), dove si è registrato un aumento dei posti letto occupati: non accadeva da più di un mese, i nuovi ingessi sono stati 202 per un totale di 2.555. Continuano invece a scendere i ricoveri in reparti Covid: -415 per un totale di 23.151. Nel frattempo ...

Nucciomaugeri : Coronavirus, bollettino del 31 dicembre: impennata di casi in Sicilia e in Italia, tasso di positività alle stelle - CaporaleLuca : Coronavirus, ultimo bollettino del 2020 in Puglia con una nuova impennata, 1661 casi positivi - EmMicucci : RT @Open_gol: La situazione in Veneto resta preoccupante: il bollettino regionale segnala un peggioramento su positivi e morti https://t.co… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: La situazione in Veneto resta preoccupante: il bollettino regionale segnala un peggioramento su positivi e morti https://t.co… - FedericoCaruso : RT @Open_gol: La situazione in Veneto resta preoccupante: il bollettino regionale segnala un peggioramento su positivi e morti https://t.co… -