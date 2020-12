Bollettino Covid Lombardia: 3.859 nuovi casi e 85 decessi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - Si conclude con la zona rossa questo nefasto 2020. Da oggi e fino al 3 gennaio 2021 in Lombardia (come nel resto d'Italia) entra in vigore il secondo dei tre mini lockdown ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - Si conclude con la zona rossa questo nefasto 2020. Da oggi e fino al 3 gennaio 2021 in(come nel resto d'Italia) entra in vigore il secondo dei tre mini lockdown ...

