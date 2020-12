Bollettino Coronavirus oggi: a Milano 1.106 nuovi casi, di cui 426 in città (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - Milano chiude il 2020 con oltre mille contagi nell'area metropolitana, precisamente 1.106 nuovi casi contro i 450 di ieri (di cui 115 in città). Dunque una nuova impennata ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020), 31 dicembre 2020 -chiude il 2020 con oltre mille contagi nell'area metropolitana, precisamente 1.106contro i 450 di ieri (di cui 115 in). Dunque una nuova impennata ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - fanpage : #Covid19, l'ultimo bollettino dell'anno: più di 23mila contagli nelle ultime 24 ore #31dicembre - fcolarieti : Coronavirus, il bollettino di oggi: 23.477 nuovi casi e 555 morti in 24 ore. Tornano a crescere le terapia intensiv… - SerglocSergio : #Coronavirus: 23.477 nuovi contagi con 186.004 tamponi e 555 morti -