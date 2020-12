Bollettino Coronavirus del 31 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) In data 31l’incremento nazionale dei casi è +1,12% (ieri +0,78%) con 2.107.166 contagiati totali, 1.463.111 dimissioni/guarigioni (+17.421) e 74.159 deceduti (+555); 569.896 infezioni in corso (+5.501). Elaborati 186.004 tamponi totali (ieri 169.045) con 76.798 casi testati (ieri 63.748); 23.477 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 12,62% (ieri 9,58% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 30,56% (ieri 25,41% – target 3%). Ricoverati con sintomi -415 (23.151); terapie intensive +27 (2.555) con 202. Nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 4.800; Lombardia 3.859; Emilia Romagna 2.116; Lazio 1.767; Puglia 1.661; Campania 1.554; Piemonte 1.367; Sicilia 1.299. In Lombardia curva +0,81% (ieri +0,35%) con 32.858 tamponi totali (ieri 23.878) e 10.391 nuovi casi testati (ieri 6.791); 3.859 positivi (target 1.000); ...