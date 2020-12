Bollettino coronavirus 31 dicembre | in Veneto 4 800 nuovi contagi e 129 decessi

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 31con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. Il virus inSono 4.800… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Open_gol : La situazione in Veneto resta preoccupante: il bollettino regionale segnala un peggioramento su positivi e morti - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #31dicembre: 129 morti, 4800 nuovi positivi ?Il bollettino emesso da Regione e Azienda Z… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #Covid_19 - colca_volo : Coronavirus, il bollettino di oggi 30 dicembre: 16.202 nuovi casi su 169.045 tamponi. I morti sono … - colca_volo : Coronavirus, il bollettino di mercoledì 30 dicembre. 16.202 nuovi contagiati con 575 morti - Orizzonte Scuola Notiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

La Gazzetta dello Sport

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 31 dicembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. Il virus in Veneto Sono 4.800 i nuovi contagi ...I dati del bollettino della Regione, le news, il punto della situazione: quanti sono i contagi di Covid in Toscana oggi, 31 dicembre 2020 ...