BOclassic 2020: Yeman Crippa è 4°! Record italiano e primato europeo sfiorato (Di giovedì 31 dicembre 2020) BOclassic 2020 estremamente spettacolare e ricca di colpi di scena. Il trionfo è andato all’ugandese Oscar Chelimo che ha chiuso i 5 km di gara in 13’17”, alle sue spalle il belga Robin Endrix che ha sfiorato il Record europeo con 13’19” a 1” dal primato continentale, terzo il marocchino Abdelaati Iguider che ha beffato al fotofinish Yeman Crippa che ha concluso con il tempo di 13’20” nuovo Record italiano dei 5 km su strada. Partenza di gara abbastanza veloce con un gruppetto composto da Crippa, Awel, Hendricks, Gebresilase, Iguider, Chelimo, Endrix e Riva che prende il largo. L’obiettivo dell’azzurro delle Fiamme Oro è quello di battere il Record europeo di 13’18” di ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020)estremamente spettacolare e ricca di colpi di scena. Il trionfo è andato all’ugandese Oscar Chelimo che ha chiuso i 5 km di gara in 13’17”, alle sue spalle il belga Robin Endrix che hailcon 13’19” a 1” dalcontinentale, terzo il marocchino Abdelaati Iguider che ha beffato al fotofinishche ha concluso con il tempo di 13’20” nuovodei 5 km su strada. Partenza di gara abbastanza veloce con un gruppetto composto da, Awel, Hendricks, Gebresilase, Iguider, Chelimo, Endrix e Riva che prende il largo. L’obiettivo dell’azzurro delle Fiamme Oro è quello di battere ildi 13’18” di ...

