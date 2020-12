BoClassic 2020 femminile: trionfa Margaret Kipkemboi, ma niente record del mondo. La migliore delle azzurre è Epis settima (Di giovedì 31 dicembre 2020) La keniana Margaret Kipkemboi bissa il successo dello scorso anno alla BoClassic ma sfuma il tentativo di record del mondo dei 10 km su strada. Alle sue spalle le connazionali Dorcas Tutoek e Norah Jeruto. La migliore delle italiane è Giovanna Epis che ha chiuso al 7° posto. Pronti, via e un gruppetto di cinque atlete del Kenya vola in testa alla BoClassic 2020 femminile per fare il ritmo con il chiaro obiettivo di battere il record del mondo sui 10km su strada. Si avvicendano davanti al gruppo le lepri fino ai tre chilometri di gara quando rimangono solo in tre nel gruppetto al comando: Kipkemboi, Tuitoek e Jeruto. A metà gara alle spalle ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) La kenianabissa il successo dello scorso anno allama sfuma il tentativo dideldei 10 km su strada. Alle sue spalle le connazionali Dorcas Tutoek e Norah Jeruto. Laitaliane è Giovannache ha chiuso al 7° posto. Pronti, via e un gruppetto di cinque atlete del Kenya vola in testa allaper fare il ritmo con il chiaro obiettivo di battere ildelsui 10km su strada. Si avvicendano davanti al gruppo le lepri fino ai tre chilometri di gara quando rimangono solo in tre nel gruppetto al comando:, Tuitoek e Jeruto. A metà gara alle spalle ...

