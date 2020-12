Bianca Guaccero saluta il 2020: “Siamo pieni di paura per i nostri cari” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bianca Guaccero ha pubblicato un lungo post su Instagram confessando tutte le sue ansie e paure dopo un anno difficile davvero per tutti Non è stato un anno esaltante per la conduttrice pugliese. O meglio, ci sono stati degli episodi che lo hanno reso quasi da incubo. Innanzitutto parliamo dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha pubblicato un lungo post su Instagram confessando tutte le sue ansie e paure dopo un anno difficile davvero per tutti Non è stato un anno esaltante per la conduttrice pugliese. O meglio, ci sono stati degli episodi che lo hanno reso quasi da incubo. Innanzitutto parliamo dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto le L'articolo proviene da Leggilo.org.

fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ??? Momento jukebox by @gianpaologambi a #dettofattorai! ?? @bianca_guaccero, come te non c'è nessuno ?? ?? Appuntamento l… - velenopertopi : @lusurpateur_ Sempre meglio di Bianca Guaccero - GianpaoloGambi : RT @DettoFattoRai2: ??? Momento jukebox by @gianpaologambi a #dettofattorai! ?? @bianca_guaccero, come te non c'è nessuno ?? ?? Appuntamento l… - DettoFattoRai2 : ??? Momento jukebox by @gianpaologambi a #dettofattorai! ?? @bianca_guaccero, come te non c'è nessuno ?? ?? Appuntamen… - xrenaissance : RT @DettoFattoRai2: ?? Chissà se Cenerentola senza scarpetta di cristallo avrebbe fatto colpo sul Principe Azzurro ?? #dettofattorai @RaiDue… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Bianca Guaccero, confessione privata sul passato: “Ero innamorata” Lanostratv Detto Fatto, torna il 4 gennaio: tutte le novità

Dal 4 gennaio su Rai 2 alle 15.15 tornerà “Detto Fatto”, sempre condotto da Bianca Guaccero affiancata da Carla Gozzi, Jonathan ...

Natale Giunta la cassata secondo lo chef | Il video trionfo

Natale Giunta ha vissuto un Natale mostra la sua buonissima cassata siciliana. In particolar modo, ecco che a catturare ...

Dal 4 gennaio su Rai 2 alle 15.15 tornerà “Detto Fatto”, sempre condotto da Bianca Guaccero affiancata da Carla Gozzi, Jonathan ...Natale Giunta ha vissuto un Natale mostra la sua buonissima cassata siciliana. In particolar modo, ecco che a catturare ...