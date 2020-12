Bianca Guaccero guarda al passato con malinconia: “fa male al cuore” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bianca Guaccero ha deciso di salutare l’anno che sta per passare con un po’ di malinconia, ma ricordando: “fa male al cuore“ B. Guaccero, Fonte foto: Instagram (@ BiancaGuacceroreal)Bianca Guaccero continua a sorprendere tutti e questa volta il suo malinconico messaggio social fa riflettere e ricordare: “fa male al cuore…“. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la famosa conduttrice di ‘Detto Fatto‘, durante l’ultimo periodo, ha fatto molto discutere di sé a causa del tutorial sexy per fare la spesa andato in onda proprio durante il programma Rai. A causa dell’accaduto appena citato, ‘Detto Fatto‘ è stato sospeso per qualche giorno per poi ritornare ad ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha deciso di salutare l’anno che sta per passare con un po’ di, ma ricordando: “faal“ B., Fonte foto: Instagram (@real)continua a sorprendere tutti e questa volta il suo malinconico messaggio social fa riflettere e ricordare: “faal…“. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la famosa conduttrice di ‘Detto Fatto‘, durante l’ultimo periodo, ha fatto molto discutere di sé a causa del tutorial sexy per fare la spesa andato in onda proprio durante il programma Rai. A causa dell’accaduto appena citato, ‘Detto Fatto‘ è stato sospeso per qualche giorno per poi ritornare ad ...

