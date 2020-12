Bernie e il delfino/ Su Rai 1 il film con Lola Sultan e Logan Allen (31 dicembre)

Ultime Notizie dalla rete : Bernie delfino

Il Sussidiario.net

Bernie e il delfino in onda oggi, 31 dicembre, su Rai 1 alle 17.05. Nel cast Lola Sultan e Logan Allen come protagonisti.Alberto Matano con La vita in diretta torna oggi dopo la pausa natalizia Dopo l'interruzione di giovedì e venerdì, dovuta al ponte di Natale, La vita in ...