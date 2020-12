Bergamo e l’Italia tornano zona rossa, Capodanno osservato speciale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da giovedì 31 dicembre Bergamo e l’Italia tornano zona rossa. Lo saranno fino all’Epifania, nei giorni dell’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Solo lunedì 4 gennaio tornerà la zona arancione. Le regole Per quanto riguarda gli spostamenti, sono vietati se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. Confermato il divieto di uscita dalle 22 alle 5, unica eccezione la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio quando il divieto sarà prolungato fino alle 7. È comunque permesso raggiungere in due (gli under 14 sono esclusi) una sola abitazione al giorno all’interno della propria regione, secondo le deroghe previste dal decreto Natale, muniti però di autocertificazione. Con la zona rossa negozi e locali restano chiusi (ma è consentita la vendita di cibo e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da giovedì 31 dicembre. Lo saranno fino all’Epifania, nei giorni dell’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Solo lunedì 4 gennaio tornerà laarancione. Le regole Per quanto riguarda gli spostamenti, sono vietati se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. Confermato il divieto di uscita dalle 22 alle 5, unica eccezione la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio quando il divieto sarà prolungato fino alle 7. È comunque permesso raggiungere in due (gli under 14 sono esclusi) una sola abitazione al giorno all’interno della propria regione, secondo le deroghe previste dal decreto Natale, muniti però di autocertificazione. Con lanegozi e locali restano chiusi (ma è consentita la vendita di cibo e ...

