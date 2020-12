Bergamo e il dramma del Covid: il 2020 raccontato con le foto (Di giovedì 31 dicembre 2020) No, non è stato un anno come gli altri. Qualcuno forse non vedrà l’ora, ma il 2020 non è un anno da lasciarsi alle spalle tanto alla leggera, tra un brindisi e l’altro. Al contrario, è un anno destinato a restare: nella memoria e nei libri di storia. È un anno che può e deve insegnare qualcosa. Che cosa, dipende da ognuno di noi: dalla nostra esperienza e sensibilità. Soprattutto, per noi giornalisti di Bergamonews è un anno da raccontare. Questa volta abbiamo scelto di farlo con le immagini. Non solo perché di parole ne sono già state scritte tante. Ma anche perché – come si suol dire – un’immagine può valere più di mille parole. Immagini anche forti, crude, simboliche. Raccolte sul campo dalla redazione, rimbalzate sui social network o concesse da chi il fotografo lo è di professione. Sono le immagini della pandemia che imperversa ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) No, non è stato un anno come gli altri. Qualcuno forse non vedrà l’ora, ma ilnon è un anno da lasciarsi alle spalle tanto alla leggera, tra un brindisi e l’altro. Al contrario, è un anno destinato a restare: nella memoria e nei libri di storia. È un anno che può e deve insegnare qualcosa. Che cosa, dipende da ognuno di noi: dalla nostra esperienza e sensibilità. Soprattutto, per noi giornalisti dinews è un anno da raccontare. Questa volta abbiamo scelto di farlo con le immagini. Non solo perché di parole ne sono già state scritte tante. Ma anche perché – come si suol dire – un’immagine può valere più di mille parole. Immagini anche forti, crude, simboliche. Raccolte sul campo dalla redazione, rimbalzate sui social network o concesse da chi ilgrafo lo è di professione. Sono le immagini della pandemia che imperversa ...

Daniele_C_74 : @marco70137529 @spinozait @comagirl00 Ah ok siamo ai camion di Bergamo vuoti.....ribadisco, un giorno solo vi porte… - enortam : RT @LaraMagoni: @ciropellegrino @RegLombardia @FontanaPres No assolutamente. Ho scelto e condiviso la destinazione con l’Assessore Casucci… - internazlucana : RT @cronachelucane: Dopo aver cercato di sgozzare la compagna di 24 anni, ha preso il loro figlio di 18 mesi ed è scappato - Un dramma in f… - cronachelucane : Dopo aver cercato di sgozzare la compagna di 24 anni, ha preso il loro figlio di 18 mesi ed è scappato - Un dramma… - Nives_Chiara : RT @LaraMagoni: @MarcoBreccia74 No assolutamente. Ho scelto e condiviso la destinazione con l’Assessore Casucci perché ritenevo che Bergamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo dramma Il dramma di Elena, morta bruciata a 19 anni nel letto d’ospedale: 2 indagati BergamoNews.it Il concerto maratona di 15 giovani talenti dalle capitali mondiali a Bergamo

All'Accademia Carrara in streaming (alle 21 su Bergamo tv) il dialogo tra i capolavori di Mantegna e Raffaello e le musiche di Bach e Debussy ...

Vaprio d’Adda (Milano) – Uomo accoltella compagna e scappa con il figlio di 18 mesi: gravissima la donna

Un grave caso di violenza domestica si è verificato a Vaprio d’Adda, nel Milanese, dove un uomo di 29 anni al culmine di una lite ha ferito al collo con una coltellata la sua compagna, di 24 anni, poi ...

All'Accademia Carrara in streaming (alle 21 su Bergamo tv) il dialogo tra i capolavori di Mantegna e Raffaello e le musiche di Bach e Debussy ...Un grave caso di violenza domestica si è verificato a Vaprio d’Adda, nel Milanese, dove un uomo di 29 anni al culmine di una lite ha ferito al collo con una coltellata la sua compagna, di 24 anni, poi ...