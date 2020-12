Belen Rodriguez | Capodanno extra-lusso nel suo umile resort Ma spunta una foto | festa triste?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020)in famiglia per, ma senza il figlio Santiago che festeggerà la sera del 31 dicembre con papà Stefano De Martino a Napoli. La rottura della coppia ha prodotto i suoi dolorosi effetti durante le feste, con il bimbo costretto a "dividersi" tra i due genitori. La showgirl argentina dallo scorso 22 dicembre è in montagna in Val del Sole, in Trentino. A Natale, insieme a Santiago, c'era tutta la famiglia, il numeroso clan che coinvolge anche mamma, papà e i fratelli Jeremias e Cecilia. E soprattutto c'era, e ci sarà anche questa sera il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, con cui fa coppia fissa dallo scorso agosto. Scenario del cenone il rinomato e fastoso Lovely Lodge Ravelli, chaletcon ogni tipo di comfort e soprattutto a prova di paparazzi. E intanto su ...