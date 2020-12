Bebè vip nati nel 2020 | le mamme che hanno realizzato il loro sogno Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Se è breve la lista dei matrimoni vip delben più lunga quella delle nascite, deivipnel). Un anno difficile per tutti ma anche per leche si sono trovate da sole in ospedale per dare alla luce i propri figli mentre il mondo fuori lottava contro la pandemia. Una lista dolce e lunghissima, anche diche non giovanissimeil. Non dimentichiamo di certo i papà, è ovvio, niente è più bello della famiglia. Tra le prime a realizzare ildi diventare mamma non possiamo non citare Eleonora Daniele. Ha desiderato tanto la sua Carlotta, nata sul finire di Storie Italiane, ha reso meravigliosa la vita della conduttrice e di suo ...