Basket | quando ricomincia l’Eurolega? Olimpia Milano in campo l’8 gennaio | orario | programma | tv | streaming

La partita di ieri sera con il CSKA Mosca è stato l'ultimo impegno del 2020 per l'Olimpia Milano. quando ricomincerà l'Eurolega? Andiamo a scoprire quale sarà il prossimo appuntamento europeo per la squadra allenata da Ettore Messina, esplicitando orario, programma e le piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. L'AX Armani Exchange tornerà in campo per la massima competizione continentale venerdì 8 gennaio, quando i meneghini faranno visita al Real Madrid in una delle sfide più affascinanti del torneo: il match sarà valido per la diciottesima giornata della regular season, la prima del girone di ritorno. Allo "WiZink Center" la palla a due è programmata per le ore 21.00. All'andata, disputata ...

La partita di ieri sera con il CSKA Mosca è stato l'ultimo impegno del 2020 per l'Olimpia Milano. Quando ricomincerà l'Eurolega? Andiamo a scoprire quale sarà il prossimo appuntamento europeo per la s ...

Basket, Eurolega: l'ex Hackett non perdona all'overtime, Milano cede 87-91 al Cska Mosca

Grande spettacolo al Forum: dopo l'80-80 dei tempi regolamentari (finale thrilling con i liberi sbagliati da James e Hines), l'armata russa la spunta ...

La partita di ieri sera con il CSKA Mosca è stato l'ultimo impegno del 2020 per l'Olimpia Milano. Quando ricomincerà l'Eurolega? Andiamo a scoprire quale sarà il prossimo appuntamento europeo per la s ...Grande spettacolo al Forum: dopo l'80-80 dei tempi regolamentari (finale thrilling con i liberi sbagliati da James e Hines), l'armata russa la spunta ...