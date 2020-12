Basket, le migliori italiane della 13ma giornata di A1. Brillano Orazzo e Ostarello (Di giovedì 31 dicembre 2020) Azzurre in grande spolvero nella tredicesima giornata di A1 2020-2021 di Basket femminile che si è svolta nel corso delle ultime due settimane di dicembre. Il primo match del turno era stato quello che aveva visto Costa Masnaga imporsi di misura su Broni. Un partita con le italiane protagoniste assolute. Tra le file delle vincitrici si segnalano, infatti, i 13 punti di Matilde Villa e i 14 di Beatrice Del Pero. Per le pavesi, invece, ci sono 17 punti di Sara Madera, 15 di Anna Togliani e addirittura 22 di Marida Orazzo, miglior marcatrice della sfida. Nel successo esterno di Empoli contro Sesto San Giovanni brilla una Valentina Baldelli da 15 punti. Per le padrone di casa, invece, ci sono 10 punti di Ilaria Panzera. Recitano un ruolo chiave nel nettissimo trionfo della Reyer Venezia, ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Azzurre in grande spolvero nella tredicesimadi A1 2020-2021 difemminile che si è svolta nel corso delle ultime due settimane di dicembre. Il primo match del turno era stato quello che aveva visto Costa Masnaga imporsi di misura su Broni. Un partita con leprotagoniste assolute. Tra le file delle vincitrici si segnalano, infatti, i 13 punti di Matilde Villa e i 14 di Beatrice Del Pero. Per le pavesi, invece, ci sono 17 punti di Sara Madera, 15 di Anna Togliani e addirittura 22 di Marida, miglior marcatricesfida. Nel successo esterno di Empoli contro Sesto San Giovanni brilla una Valentina Baldelli da 15 punti. Per le padrone di casa, invece, ci sono 10 punti di Ilaria Panzera. Recitano un ruolo chiave nel nettissimo trionfoReyer Venezia, ...

