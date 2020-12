Basket, infortunio alla mano destra per Christian Burns. L’ala di Brescia resterà fuori sei settimane (Di giovedì 31 dicembre 2020) Brutta tegola per Brescia che proprio in chiusura di 2020 perde Christian Burns che nell’ultimo allenamento si è procurato una frattura spiroide composta della diafisi del quinto metacarpo della mano destra. Nel comunicato della società lombarda i tempi di recupero vengono stimati in sei settimane. Un colpo non semplicissimo da digerire per Brescia che stava provando a rilanciarsi con l’ingresso in panchina di Maurizio Buscaglia al posto di Vincenzo Esposito. L’ala-pivot 35enne nato in New Jersey ma dal passaporto italiano, in campionato stava fornendo un contributo importante con 11.2 punti e 6.8 rimbalzi in poco più di 22 minuti di media giocati a partita. Brescia tornerà in campo già il prossimo 3 gennaio nella sfida contro Cremona ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Brutta tegola perche proprio in chiusura di 2020 perdeche nell’ultimo allenamento si è procurato una frattura spiroide composta della diafisi del quinto metacarpo della. Nel comunicato della società lombarda i tempi di recupero vengono stimati in sei. Un colpo non semplicissimo da digerire perche stava provando a rilanciarsi con l’ingresso in panchina di Maurizio Buscaglia al posto di Vincenzo Esposito.-pivot 35enne nato in New Jersey ma dal passaporto italiano, in campionato stava fornendo un contributo importante con 11.2 punti e 6.8 rimbalzi in poco più di 22 minuti di media giocati a partita.tornerà in campo già il prossimo 3 gennaio nella sfida contro Cremona ...

