Basket | calendario 2021 | le date di tutti gli eventi della stagione

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildeldi. Il nuovo anno riparte subito forte con i campionati di Serie A1 e A2 dove deve concludersi la fase di regular season. Proseguono anche le coppe europee che devono entrare nella fase calda. Poi in Italia si svolgeranno le final eight di Coppa Italia sia per l’A1 che per l’A2. A Maggio si decideranno tutte le coppe europee e sarà tempo dei Playoff sia nei nostri campionati che in NBA. In estate invece tempo di nazionali con l’Italia impegnata nel preolimpico con l’obiettivo di prendere parte all’Olimpiade. Di seguito ilcompleto delCOMPETIZIONI NAZIONALI 1 gennaio-28 marzo Regular Season Serie A2 2020/1 gennaio-2 maggio Regular Season Serie A1 2020/11-14 febbraio Final eight Coppa ...