Basket: Becky Hammon, la storia della prima donna ad allenare da head coach in NBA (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa notte è successo. A 3'54" dalla fine del secondo quarto della partita tra Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, Gregg Popovich è stato espulso. Uscendo dal campo, ha detto "Adesso pensaci tu" a una persona. Quella persona è Rebecca Lynn Hammon, ai più semplicemente nota come Becky Hammon, una leggenda della WNBA e dal 2014 nello staff dello stesso Popovich: era già diventata, in quel momento, la seconda assistente allenatore donna nella storia della massima lega professionistica americana, ma prima a tempo pieno. 43 anni, di Rapid City, nel South Dakota, la sei volte All Star della WNBA è anche legata all'Italia, sebbene oggi siano in pochi a ricordarlo.

