Barbara D’Urso finalmente lo ammette: “E’ questo il mio vero amore” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Barbara D’Urso è stata al centro dell’attenzione per via di un fidanzato che non è stato mai ufficializzato. La verità della conduttrice La conduttrice ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale dopo le tante voci su un suo presunto fidanzato che l’hanno messa al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. Tra smentite e mezze L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020)è stata al centro dell’attenzione per via di un fidanzato che non è stato mai ufficializzato. La verità della conduttrice La conduttrice ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale dopo le tante voci su un suo presunto fidanzato che l’hanno messa al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. Tra smentite e mezze L'articolo proviene da Leggilo.org.

ificouldflyh : continui a darmi delle barbara d’urso vibes ma ti amo tantissimo - nomeutentee_ : MA PERCHÈ HAI SILENZIATO BARBARA D'URSO - faraonzolo : poteva andare pure peggio il 2020, che ne so, Barbara D’Urso in politica per esempio #Capodanno2021 - Vuoicondurretu1 : RT @JessicaLongone1: Oggi mediaset ti reputa più importante di Barbara D’urso, amore mio, forse la mediaset ha appena capito che c’è ben al… - daniele_melotti : RT @uandarin: Alle 20.30 il messaggio di Barbara D’Urso alla Nazione #fineanno -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero