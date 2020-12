Banche: De Poli, ‘governo intervenga per ridefinire regolamento europeo’ (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il nuovo regolamento europeo sul default che entrerà in vigore da domani rischia di tagliare le gambe a cittadini e piccole medie imprese. Condivido le preoccupazioni lanciate oggi dal presidente Ascom Padova, Patrizio Bertin e, proprio per questo motivo, ho posto la questione all’attenzione del governo e del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, chiedendo di promuovere in sede europea una ridefinizione della normativa in questione”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il nuovoeuropeo sul default che entrerà in vigore da domani rischia di tagliare le gambe a cittadini e piccole medie imprese. Condivido le preoccupazioni lanciate oggi dal presidente Ascom Padova, Patrizio Bertin e, proprio per questo motivo, ho posto la questione all’attenzione del governo e del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, chiedendo di promuovere in sede europea una ridefinizione della normativa in questione”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

