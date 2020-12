Aveva truffato ultraottantenne di San Martino Valle Caudina: arrestato napoletano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto un 49enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica per il reato di “truffa aggravata”. L’indagine prende spunto da una grave truffa commessa lo scorso mese di settembre ai danni di un’anziana signora residente a San Martino Valle Caudina: secondo un copione consolidato e purtroppo molto diffuso, il 49enne si presenta a casa dell’ultraottantenne, riuscendo a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di San, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto un 49enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica per il reato di “truffa aggravata”. L’indagine prende spunto da una grave truffa commessa lo scorso mese di settembre ai danni di un’anziana signora residente a San: secondo un copione consolidato e purtroppo molto diffuso, il 49enne si presenta a casa dell’, riuscendo a ...

