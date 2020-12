"Avete fatto caso a quanto è grosso?". Conte e Casalino da ridere: il dettaglio imbarazzante | Guarda (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Le solite manie di grandezza del Conte-Casalino". Anche Dagospia infierisce su Palazzo Chigi. Non bastava la figuraccia con Claudia Fusani, giornalista di Tiscali News a cui il premier non ha risposto (con tanto di "censura tecnica", perché erano proibite le seconde domande). Nel corso della conferenza stampa di fine anno con i giornalisti parlamentari, Conte ha esibito un gigantesco sigillo della Presidenza del Consiglio, perfetto per essere inquadrato dalla tv. E Christian Rocca, con un tweet ripreso da Dago, ironizza: "Sigillo della Presidenza del Consiglio un ciccinin sproporzionato, forse però compensa l'inadeguatezza del PdCM". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Le solite manie di grandezza del". Anche Dagospia infierisce su Palazzo Chigi. Non bastava la figuraccia con Claudia Fusani, giornalista di Tiscali News a cui il premier non ha risposto (con tanto di "censura tecnica", perché erano proibite le seconde domande). Nel corso della conferenza stampa di fine anno con i giornalisti parlamentari,ha esibito un gigantesco sigillo della Presidenza del Consiglio, perfetto per essere inquadrato dalla tv. E Christian Rocca, con un tweet ripreso da Dago, ironizza: "Sigillo della Presidenza del Consiglio un ciccinin sproporzionato, forse però compensa l'inadeguatezza del PdCM".

Ultime Notizie dalla rete : Avete fatto The Unemployed - Avete fatto l'albero? Luino Notizie Sfratti bloccati, la rabbia dei proprietari: nessun risarcimento, ma per molti quei soldi sono indispensabili

ROMA Se avessero potuto fare una domanda al premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno, i proprietari di immobili gli avrebbero probabilmente chiesto se ha valutato attentamente.

Vis, Marcheggiani a Lucca Pezzi andrà alla Pistoiese

Il portiere ieri ha fatto le valige e dal 2 gennaio sarà con la sua nuova squadra. Il jolly chiamato dall’ex allenatore Riolfo assieme a Vano del Mantova ...

