Auto elettriche - LG investe 10 miliardi di dollari per produrre batterie in Indonesia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il conglomerato coreano LG ha firmato un memorandum d'intesa con il governo Indonesiano per investire in loco quasi 10 miliardi di dollari (8,13 miliardi di euro) nella produzione di batterie per Auto elettriche. Si tratta di uno dei primi, grandi accordi raggiunti da Giakarta con una grande realtà industriale estera, dopo la decisione di vietare le esportazioni di uno dei componenti fondamentali degli accumulatori: il nichel. Le politiche di Widodo. L'Indonesia, infatti, è uno dei maggiori produttori al mondo dei minerali da cui viene estratto il nichel, ma il governo ne ha interdetto l'export per spingere le industrie a effettuare le lavorazioni di raffinazione sul territorio nazionale, e quindi sviluppare una filiera locale completa. Le politiche ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il conglomerato coreano LG ha firmato un memorandum d'intesa con il governono per investire in loco quasi 10di(8,13di euro) nella produzione diper. Si tratta di uno dei primi, grandi accordi raggiunti da Giakarta con una grande realtà industriale estera, dopo la decisione di vietare le esportazioni di uno dei componenti fondamentali degli accumulatori: il nichel. Le politiche di Widodo. L', infatti, è uno dei maggiori produttori al mondo dei minerali da cui viene estratto il nichel, ma il governo ne ha interdetto l'export per spingere le industrie a effettuare le lavorazioni di raffinazione sul territorio nazionale, e quindi sviluppare una filiera locale completa. Le politiche ...

sole24ore : Auto elettriche, tutti i modelli del 2021. Ecco quando arriveranno e come sono fatti - MarcoTognini : RT @fdragoni: Fca investirà 2 miliardi di euro nel suo stabilimento a Tychy in Polonia per costruire auto ibride ed elettriche a marchio Je… - fracara : Incentivi auto elettriche 2021: come funzionano e cosa c'è da sapere - ClubAlfaIt : Auto elettriche: le vendite in Europa sono triplicate a novembre #AutoElettriche #Mercato - NotessRenting : Honda progetta auto ibride e elettriche a batteria per raggiungere il 100% della elettrificazione della Gamma in Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Auto elettriche, tutti i modelli del 2021. Ecco quando arriveranno e come sono fatti Il Sole 24 ORE LG investe 10 miliardi di dollari per produrre batterie in Indonesia

Il Paese asiatico è uno dei maggiori produttori al mondo di nickel, ma ne ha vietato le esportazioni attraendo così l'interesse di grandi realtà industriali, compresa la Tesla ...

Volkswagen Golf 1.6 TDI 115 CV 5p. Business BlueMotion Technology del 2017 usata a Ghilarza

Annuncio vendita Volkswagen Golf 1.6 TDI 115 CV 5p. Business BlueMotion Technology usata del 2017 a Ghilarza, Oristano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Il Paese asiatico è uno dei maggiori produttori al mondo di nickel, ma ne ha vietato le esportazioni attraendo così l'interesse di grandi realtà industriali, compresa la Tesla ...Annuncio vendita Volkswagen Golf 1.6 TDI 115 CV 5p. Business BlueMotion Technology usata del 2017 a Ghilarza, Oristano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...