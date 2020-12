AUGURI DI BUON ANNO DA ITASPORTPRESS (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come per tutti anche per noi è tempo di bilanci di fine ANNO e certamente il 2020 è stato funesto. Troppi morti ha causato il Coronavirus e anche tanti campioni ci hANNO lasciato: da Anastasi a gennaio fino a Pablito Rossi e in mezzo Maradona. Eventi tragici che ITASPORTPRESS ha raccontato unitamente a quelli sportivi. Il nostro BUON ANNO oggi va a chi soffre. A chi ha perso il lavoro e a chi lo sta cercando. Agli ammalati, a chi sogna, a chi combatte ogni giorno. A chi trascorrerà il CapodANNO da solo. A chi ha lavorato, a chi ha festeggiato in casa con i parenti. A tutti i bambini, agli anziani, alle famiglie.Il nostro BUON ANNO va, infine, a chi si è accorto del nostro impegno, premiandoci ogni giorno. Vogliamo continuare, su questa strada, e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come per tutti anche per noi è tempo di bilanci di finee certamente il 2020 è stato funesto. Troppi morti ha causato il Coronavirus e anche tanti campioni ci hlasciato: da Anastasi a gennaio fino a Pablito Rossi e in mezzo Maradona. Eventi tragici cheha raccontato unitamente a quelli sportivi. Il nostrooggi va a chi soffre. A chi ha perso il lavoro e a chi lo sta cercando. Agli ammalati, a chi sogna, a chi combatte ogni giorno. A chi trascorrerà il Capodda solo. A chi ha lavorato, a chi ha festeggiato in casa con i parenti. A tutti i bambini, agli anziani, alle famiglie.Il nostrova, infine, a chi si è accorto del nostro impegno, premiandoci ogni giorno. Vogliamo continuare, su questa strada, e ...

CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - giovannivernia : Vabbè ragazzi Buon San Silvestro a tutti ?? io non mi spingerei oltre... ?? e comunque nel bene o nel male siamo qui… - massimobitonci : Auguri a te @matteosalvinimi e a tutta la famiglia della @LegaSalvini ! Buon 2021 a tutti! @LegaCamera @Lega_Senato… - Alice13062006 : RT @sdcsroberts: auguri di buon anno a tutti voi e al miglior cast del gf di sempre?? #gfvip - marco_scioscia : Auguri buon anno da me , famiglia e dalla mia bottiglia di fontana fredda (pubblicità occulta) #LAnnoCheVerrà -