Atletica | Yeman Crippa | “Ho provato a battere il record europeo fino alla fine Ci riproverò il prossimo anno”

(Di giovedì 31 dicembre 2020)è stato uno dei grandi protagonisti della BOclassic 2020. Il mezzofondista azzurro ha chiuso la gara in quarta posizione alle spalle dell’ugandese Oscar Chelimo, del belga Robin Endrix e del marocchino Abdelaati Iguider che ha beffato l’alfiere delle Fiamme Oro al fotofinish. L’obiettivo dinella gara di San Silvestro era quello diildei 5 km su strada, il 13’18” del francese Jimmy Gressier, obiettivo sfiorato visto che l’azzurro ha chiuso la prova in 13’20”. Il mezzofondista italiano, nell’intervista post gara ai microfoni di Rai Sport, si è detto comunque soddisfatto della sua prova: “Devo ringraziare gli organizzatori che sono stati capaci di mettere in piedi la manifestazione. E’ più bello gareggiare in centro a Bolzano, ma non avrei ...