Atalanta, ufficiale l’acquisto di Maehle dal Genk (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Atalanta comunica di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno destro Joakim Maehle Pedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l’autorizzazione del Genk. L’operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’comunica di aver raggiunto con il club KRCun accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno destro JoakimPedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l’autorizzazione del. L’operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti. L'articolo BergamoNews.

infoitsport : Calciomercato Atalanta, Gomez via: annuncio ufficiale di Percassi - PrimaBergamo : Maehle a Bergamo? Dalle “castagne” al “prezzemolo”, la metamorfosi del terzo esterno: di Fabio Gennari La battuta è… - ansacalciosport : Calcio: Atalanta; ufficiale l'acquisto di Maehle dal Genk. Esterno danese a Bergamo per per circa 10 milioni | #ANSA - infoitsport : UFFICIALE – L’Atalanta annuncia il “nuovo Castagne”: ecco Joakim Maehle - infoitsport : Atalanta, UFFICIALE: il primo colpo è Mæhle, arriva a titolo definitivo dal Genk -