Atalanta-Percassi: il Presidente sogna un 2021 da protagonista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per la Dea è tempo di rivoluzione per poter maturare e crescere soprattutto in campo Europeo. Il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato delle dichiarazioni all'Eco di Bergamo. Sempre di più il legame Atalanta-Percassi si è fatto stretto e viscerale. Percassi ha uaspicato un 2021 da protagonista, ma bisogna risolvere ancora il nodo Gomez e acquistare dei giocatori nella finestra di Gennaio. Atalanta-Percassi: quali sono state le sue dichiarazioni? All'eco di Bergamo il Presidente della Dea Percassi ha parlato ieri 30 Dicembre 2020 di molti argomenti. Sul nuovo anno ha dichiarato: "Il mio sogno e auspicio per il 2021 è quello di ...

