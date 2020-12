AstraZeneca, l'Ema: 'Il sì al vaccino può slittare a marzo' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Regno Unito accelera, autorizza l'uso del vaccino in forma emergenziale, schiera 10mila operatori che dal 4 giugno somministreranno anche questo prodotto anti (100 milioni di dosi). Sarà un ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Regno Unito accelera, autorizza l'uso delin forma emergenziale, schiera 10mila operatori che dal 4 giugno somministreranno anche questo prodotto anti (100 milioni di dosi). Sarà un ...

riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca: dati del vaccino all'Ema per la richiesta di autorizzazione condizionata #ANSA - marcoregni : Se @AstraZeneca non otterrà presto l'autorizzazione EMA per l'Italia sarà un bel problema, così come se l'otterrà c… - De_Treias : RT @szampa56: Una buona notizia. @AstraZeneca ha sottomesso i dati sul vaccino a #EMA. Attendiamo con trepidazione l’esito delle valutazioni -