Assunzioni Regione Puglia: più di 700 nuovi posti di lavoro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Assunzioni Regione Puglia – La Regione Puglia ha varato nelle scorse ore il piano triennale di rinnovo del personale. E ci sono buone notizie: arriveranno più di 700 nuovi posti di lavoro, oltre ad una serie di altri provvedimenti tra passaggi di livello ed Assunzioni temporanee. Un provvedimento reso possibile, come ha dichiarato l’assessore al Personale Gianni Stea, dall’assenza di criticità nel bilancio dell’istituzione. Alle porte quindi una nuova stagione di concorsi, dopo quella del precedente quinquennio, le cui modalità però sono ancora tutte da verificare e decidere, anche in base all’andamento della pandemia da Sars-CoV-2. La pubblicazione dei primi bandi, secondo quanto annunciato, dovrebbe arrivare entro la fine del mese di ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)– Laha varato nelle scorse ore il piano triennale di rinnovo del personale. E ci sono buone notizie: arriveranno più di 700di, oltre ad una serie di altri provvedimenti tra passaggi di livello edtemporanee. Un provvedimento reso possibile, come ha dichiarato l’assessore al Personale Gianni Stea, dall’assenza di criticità nel bilancio dell’istituzione. Alle porte quindi una nuova stagione di concorsi, dopo quella del precedente quinquennio, le cui modalità però sono ancora tutte da verificare e decidere, anche in base all’andamento della pandemia da Sars-CoV-2. La pubblicazione dei primi bandi, secondo quanto annunciato, dovrebbe arrivare entro la fine del mese di ...

Borderline_24 : #Puglia, la Regione annuncia 754 assunzioni a tempo indeterminato - Ilikepuglia : Regione Puglia, in programma 754 nuove assunzioni per il triennio 2020-2022 - bizcommunityit : Lavoro: la Regione assume 447 persone. E a febbraio seconda tornata di concorsi - Attilio_P : E se il mio lavoro mi portasse a cambiare regione?? Perché non dovrebbe essere possibile variare il regime fiscale… - QdSit : Cade il blocco del Consiglio dei ministri, la Regione Siciliana può procedere alle assunzioni dei precari… -