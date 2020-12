Aspark Owl - Lhypercar elettrica arriva sul mercato

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 31 dicembre 2020) A più di tre anni dalla sua presentazione al Salone di Francoforte, laOwlfinalmente sul. La Casa giapponese, infatti, ha stretto degli accordi con dei rivenditori in Europa e Nord America per avviare la commercializzazione dell'hypercarda 1.985 CV capace di coprire lo 0-100 km/h in poco più di 1.7 secondi. Secondo quanto dichiarato dal costruttore, nelle prossime settimane potrebbero essere aggiunti altri concessionari, principalmente nel Vecchio Continente e in Medio Oriente, che si andranno ad affiancare allo showroom ufficiale a Osaka, in Giappone, dove sono esposti anche due dei prototipi utilizzati per lo sviluppo dell'hypercar. La, inoltre, ha annunciato di aver avviato la produzione della Owl, affidata all'italiana Manifattura Automobili Torino, con una ...