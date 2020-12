Ascoli | morto attaccante più prolifico della storia bianconera

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Lutto in casaper la morte dell'piùdi sempre. L’esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Renato Campanini, miglior marcatore. Di seguito la nota del club:“Se n’è andato questa mattina, all’età di 82 anni, a Pieve di Cento, Renato Campanini, il bomber bianconero di tutti i tempi. A conclusione di un 2020 nefasto, se ne va un altro pezzo di, “la faina”, “faccia da gol” – come lo avevano soprannominato i tifosi del Picchio – colui che a suon di gol aveva contribuito alla doppia promozione dell’dalla C alla Serie A dal ’72 al ’74. Con 76 gol, messi a segno nei sei anni di militanza in bianconero (dal ’69 al ’75) e 185 presenze in ...